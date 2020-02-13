ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай обвиняют в неполноте данных по коронавирусу

Новости » Общество     13.02.2020 - 14:19
Китай обвиняют в неполноте данных по коронавирусу
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По словам британского эпидемиолога Нейла Фергюсона, "мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии"

Международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста заболевания и смертности в провинции Хубэй. Об этом сообщает Financial Times.

По словам британского специалиста в области эпидемиологии Нейла Фергюсона, врачи смогли диагностировать только 5% случаев, причем только самые сложные.

"Я думаю, что в настоящий момент мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии", - считает он.

В свою очередь, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая, что вспышка коронавируса закончится к апрелю, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.

Отметим, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.

Ранее в Китае заявили, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом
Новости Украины КитайвирусЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь