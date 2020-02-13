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Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 13:49
Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Власти Китая исследует возможные варианты инфицирования коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщает китайское издание Beijing News.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявил на пресс-конференции, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

"Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - сказал представитель ведомства.

Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.

"Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить", - заявил он.

Напомним, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.

Также в Гонконге после выявления сразу нескольких больных в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространение коронавируса - по канализационным трубам.

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