Вспышка коронавируса в Першотравенске: полиция открыла дело

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция провела обыск в библейской школе

Правоохранители открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса в Першотравенске Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, по факту возгорания было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Вчера правоохранители провели обыск в библейской школе, откуда, вероятно, и началась вспышка заболевания коронавирусом.

"В ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системные блоки, винчестеры, флеш-носители, карты памяти, документация. Извлечение информации с электронных носителей происходит при технической поддержке сотрудников киберполиции, после чего будут установлены все обстоятельства правонарушения", - рассказали в полиции.

Отмечается, что виновникам грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Першотравенске произошла вспышка коронавируса. Местные власти подозревают, что причиной возгорания стало собрание баптистов, куда съехались несколько сотен людей из разных городов и стран. Собрание проходило в "Международном библейском колледже" при христианской церкви "Новое поколение".

Также РБК-Украина писало, что в Першотравенске полиция совместно с врачами установила 556 человек, которые контактировали с больными коронавирусом. Более 70 человек дали письменное согласие на самоизоляцию.