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Мелитополь и Першотравенск ограничили въезд из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:56
Мелитополь и Першотравенск ограничили въезд из-за COVID-19
Фото: блокпост в Першотравенске (pershrada.gov.ua)

На въездах в эти города выставили блокпосты

Из-за ситуации с коронавирусом ограничили въезд в Мелитополь Запорожской области и Першотравенск Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщениях местных городских советов.

Сообщается, что на выездах и въездах в Мелитополь начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, чтобы предотвратить распространение коронавируса между населенными пунктами. Остальные въезды и выезды перекрыты блоками на проезжей части или разрытием траншей на грунтовых дорогах.

При этом въезд в город разрешен фурам с продуктами питания и товарами первой необходимости, транзитному транспорту без остановки в Мелитополе, жителям города и т. д.

На въездах в Першотравенск Днепропетровской области также установлены блокпосты, которые жители города могут беспрепятственно пересекать при наличии паспорта с отметкой о прописке. На КПП также будет проводиться температурный скрининг. При этом в автомобиле может находиться не более двух взрослых человек, кроме детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкую область ограничили въезд транспорта из-за коронавируса.

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