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Спалах коронавірусу у Першотравенську: поліція відкрила справу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 22:02
Спалах коронавірусу у Першотравенську: поліція відкрила справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція провела обшук у біблейській школі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через спалах коронавірусу у Першотравенську Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, за фактом спалаху було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Вчора правоохоронці провели обшук у біблейській школі, звідки, ймовірно, й почався спалах захворювання на коронавірус.

"В ході обшуку були вилучені відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флеш-носії, карти пам’яті, документація. Вилучення інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого будуть встановлені всі обставини правопорушення", - розповіли в поліції.

Зазначається, що винуватцям загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Першотравенську стався спалах коронавірусу. Місцева влада підозрює, що причиною спалаху стало зібрання баптистів, куди з'їхалися кілька сотень людей з різних міст і країн. Зібрання проходило у "Міжнародному біблійному коледжі" при християнської церкви "Нове покоління".

Також РБК-Україна писало, що у Першотравенську поліція спільно з лікарями встановила 556 осіб, які контактували з хворими на коронавірус. Понад 70 людей дали письмову згоду на самоізоляцію.

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Новини України полицияДнепропетровская областьКоронавірус
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