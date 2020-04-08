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Вспышка коронавируса в Первомайске: установлены более 550 контактных лиц

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 17:56
Вспышка коронавируса в Первомайске: установлены более 550 контактных лиц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

71 человек подписал согласие на самоизоляцию

В Первомайске Днепропетровской области полиция совместно с врачами установила 556 контактных лиц, после вспышки коронавируса в городе. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Как отметили правоохранители, 71 человек уже подписал согласие на самоизоляцию, с остальными проводятся разъяснительные беседы.

"На сегодня установлены все 556 человек, находившихся на обучении в библейской школе и которые могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск. С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметили в полиции.

Отметим, 7 апреля в Первомайске подтвердили 15 новых случаев заражения за сутки. Всего в городе по состоянию на 8 апреля COVID-19 зафиксирован у 21 человека.

Ранее в Днепропетровском областном совете сообщали, что причиной вспышки коронавируса в Первомайске стало собрание баптистов, куда съехались несколько сотен человек из разных городов и стран. 8 апреля в облсовете уточнили, что речь идет о "Международном библейском колледже" при христианской церкви "Новое поколение".

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