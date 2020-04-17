Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: заразились еще 7 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Киеве заразились коронавирусом 705 человек

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что всего в столице заразились коронавирусом 705 человек и уже 30 - выздоровели.

"В Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания", - заявил он.

Напомним, в Киевской духовной академии заразились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов. Зараженные находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что Киево-Печерская лавра и еще три церкви стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Вместе с тем, зафиксировали вторую смерть от коронавируса на территории Киево-Печерской лавры. Умерли один из монахов и архимандрит Нектарий.

Добавим, по состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 4662 человек, из них 125 случаев летальных, 246 пациентов выздоровели.