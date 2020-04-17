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В общежитии Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:52
В общежитии Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженные находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков

В Киевской духовной академии заразились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов. Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.

Как отмечается, зараженные находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

"16 апреля около 21:00 академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля, но результаты этого исследования еще неизвестны.

Напомним, минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Также сообщалось о второй смерти от коронавируса на территории Киево-Печерской лавры. Умерли один из монахов и архимандрит Нектарий.

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