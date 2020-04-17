Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 17 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые случаи коронавируса зафиксированы практически во всех регионах Украины.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерли от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4161 украинца, зафиксированы 116 летальных случаев, 186 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Киеве и Черновицкой области. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 17 апреля

Черновицкая область – 662 инфицированных (7 летальных). Сразу 73 случая заболевания коронавирусом были подтверждены в регионе за сутки. Трое из них обнаружены у священнослужителей. Как проинформировал глава облгосадминистрации Сергей Осачук, один из священников не согласился с выводами медиков и заявил, что намерен далее вести богослужения. На данный момент в Черновцах 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 25, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 9. Первый случай заражения COVID-19 в Украине был зарегистрирован в этом регионе 3 марта.

Киев – 644 инфицированных (12 летальных). За последние сутки в столице заразились коронавирусом 32 киевлянина. По данным мэра Виталия Кличко, среди новых инфицированных 11 женщин, 20 мужчин и 2-летняя девочка. Также сообщается о еще одном летальном случае болезни в городе. Кличко допускает резкий рост инфицированных после пасхальных праздников. Впервые коронавирус в Киеве был подтвержден у больного 16 марта.

Ивано-Франковская область – 401 инфицированных (31 летальных). По информации властей, в регионе заразились 3 священников, еще 8 подозреваются. По данным Минздрава, за сутки в регионе выявлены 45 новых инфицированных. Первые данные о заражениях в области стали известны 19 марта.

Тернопольская область – 333 инфицированных (3 летальных). Вспышка коронавируса произошла в районном центре Шумск. За сутки там были выявлены сразу 21 зараженный. По данным СМИ, распространение инфекции произошло в местном храме. Всего по области зафиксированы 46 новых случаев COVID-19. Впервые заражение подтвердилось на Тернопольщине 19 марта.

Винницкая область – 279 инфицированных. За 24 часа в области заразились 38 человек. По данным облгосадминистрации, в Виннице насчитывается 119 больных. Среди всех инфицированных 29 детей. Впервые зараженные коронавирусом зарегистрированы в регионе 25 марта.

Киевская область – 234 инфицированных (6 летальных). В регионе зафиксированы 4 новых заражения за сутки. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о проблемах в регионе с массовым тестированием. Первый случай инфекции обнаружен в области 17 марта.

Ровенская область – 217 инфицированных (7 летальных). По данным властей, за сутки подтверждены новые 17 случаев заболевания: в Ровно у пяти человек, в Рокитном у четырех, в Березновском районе у двух человек и еще по одному случаю зарегистрировали в городе Березно и в Ровенском районе в селе Обаров. Впервые 9 инфицированных зафиксированы в области 27 марта в Сарненской районной больнице.

Кировоградская область – 198 инфицированных (7 летальных). По данным Минздрава, за сутки заразились коронавирусом в области 6 человек. Местные власти сообщили о выздоровлении 4 человек. "Результаты ПЦР-тестирования подтвердили выздоровления у: женщины из с. Марьевка Компаниевского района и мужчины из с. Палеевка Маловысковского района, которые находились на госпитализации в областной больнице и будут продолжать лечение по основным заболеваниям; врача областной больницы, который вскоре вернется к работе; мужчины из Кропивницкого, который находился на госпитализации в Центральной городской больнице в Кропивницком", - проинформировал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Первые заболевшие коронавирусом зафиксированы в регионе 29 марта.

Львовская область – 166 инфицированных (8 летальных). Сразу двое больных коронавирусом умерли во Львове. В областной инфекционной больнице скончались в реанимации 67-летний мужчина и 52-летняя женщина. Количество новых зараженных в регионе за сутки увеличилось на 14 пациентов. Первые инфицированные в регионе зафиксированы 20 марта.

Житомирская область – 162 инфицированных (4 летальных). 32 жителя области заразились коронавирусом за сутки. По данным властей, наибольшее количество больных в Коростене - 53 человека. Впервые инфицированные в области зафиксированы 12 марта.

Закарпатская область – 116 инфицированных (2 летальных). В регионе зафиксированы 6 новых зараженных коронавирусом. Впервые инфекция в регионе обнаружена 26 марта.

Черкасская область – 110 инфицированных (1 летальный). За сутки Минздрав сообщил о 5 новых больных с диагнозом COVID-19. Впервые коронавирус выявлен на Черкащине 22 марта.

Волынская область – 109 инфицированных (2 летальных). 9 жителей заразились за сутки. Первый инфицированный выявлен в регионе 25 марта.

Запорожская область – 115 инфицированных (2 летальных). За 24 часа заболели коронавирусом 16 жителей региона. Первые инфицированные в Запорожье появились 25 марта.

Сумская область – 80 инфицированных (3 летальных). По данным Минздрава, заболели за сутки 3 человека. За весь период пандемии справились с болезнью 2 пациента. Впервые инфицированные в регионе зарегистрированы 25 марта.

Днепропетровская область – 78 инфицированных (1 летальный). За сутки заболели коронавирусом 4 жителя области. Первые случи инфекции подтверждены в регионе 19 марта.

Одесская область - 73 инфицированных. Минздрав сообщает о 3 заражениях за последние сутки в области. Первая информация о болезни в Одессе появилась 24 марта.

Херсонская область – 44 инфицированных (1 летальный). За последние сутки инфицированы 3 жителей региона. Впервые COVID-19 зафиксирован в Херсоне 25 марта.

Харьковская область – 40 инфицированных. 15 человек заразились COVID-19 в регионе за сутки. Полиция области сообщила, что из инфекционной больницы сбежал зараженный, ранее доставленный из психиатрического отделения с пневмонией. В течение нескольких часов правоохранители выяснили местонахождение беглеца и вернули его назад. Первый случай инфицирования выявлен в области 28 марта.

Хмельницкая область – 37 инфицированных. 3 человека заразились коронавирусом в области за сутки. О первом больном в Хмельницке сообщалось 27 марта.

Полтавская область – 27 инфицированных (1 летальный). Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе не изменилась. Первый инфицированный COVID-19 в Полтаве зафиксирован 27 марта.

Николаевская область – 22 инфицированных. Новых зараженных в области за сутки не выявлено. Первые два случая болезни были обнаружены у пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Донецкая область - 12 инфицированных (1 летальный). Ситуация с коронавирусом в регионе не изменилась. Первые заболевшие зафиксированы в области 18 марта. На оккупированной территории есть информация о 13 зараженных.

Черниговская область – 11 инфицированных (1 летальный). Минздрав зафиксировал 1 нового зараженного за сутки в регионе. Первые больные в Чернигове выявлены 26 марта.

Луганская область - 4 инфицированных. Новых случаев заражения в регионе за сутки не обнаружено. Первые заболевшие COVID-19 зафиксированы в области 25 марта. На оккупированной территории известно о 7 больных украинцах.