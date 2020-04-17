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Спалах COVID-19 в Києво-Печерській лаврі: заразились ще 7 людей

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 12:11
Спалах COVID-19 в Києво-Печерській лаврі: заразились ще 7 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Києві заразились коронавірусом 705 людей

У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що всього в столиці заразились коронавірусом 705 людей і вже 30 - одужали.

"У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання", - заявив він.

Нагадаємо, у Київській духовній академії заразились коронавірусом троє викладачів і 16 студентів. Заражені перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Раніше повідомлялось, що Києво-Печерська лавра і ще три монастиря стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано близько 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Разом з тим, зафіксували другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.

Додамо, станом на ранок 17 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 4662 осіб, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.

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