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По всьому світу акції через смерть Навального. В Росії погрожують відповідальністю

Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

По всьому світу анонсуються акції в пам'ять Олексія Навального, який помер, сьогодні, 16 лютого, у російські виправній колонії. Водночас в Росії одразу пригрозили відповідальністю тим, хто вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

В Росії заборонили акції 

Прокуратура Москви одразу застерегла людей від масових акцій в пам'ять Навального й нагадала про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях.

Як пише відомство, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви". 

Де ще анонсуються акції:

  • Відень, Австрія; 
  • Єреван, Вірменія;
  • Гюмрі, Вірменія; 
  • Буенос-Айрес, Аргентина;
  • Брюссель, Бельгія;
  • Лондон, Велика Британія; 
  • Берлін, Німеччина; 
  • Мюнхен, Німеччина;
  • Франкфурт-на-Майні, Німеччина; 
  • Бонн, Німеччина;
  • Дюссельдорф, Німеччина; 
  • Тбілісі, Грузія;
  • Батумі, Грузія; 
  • Тель-Авів, Ізраїль; 
  • Дублін, Ірландія; 
  • Барселона, Іспанія;
  • Мілан, Італія;
  • Турин, Італія; 
  • Рим, Італія;
  • Рига, Латвія; 
  • Вільнюс, Литва;
  • Амстердам, Амстердам;
  • Гаага, Амстердам;
  • Осло, Норвегія; 
  • Варшава, Польща;
  • Гданськ, Польща; 
  • Краків, Польща; 
  • Вроцлав, Польща;
  • Белград, Сербія;
  • Нью-Йорк, США;
  • Стамбул, Туреччина;
  • Париж, Франція;
  • Прага, Чехія;
  • Цюрих, Швейцарія; 
  • Женева, Швейцарія; 
  • Стокгольм, Швеція; 
  • Гетеборг, Швеція.

"Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова", - пише Meduza. 

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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Навальний