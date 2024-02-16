По всьому світу акції через смерть Навального. В Росії погрожують відповідальністю

По всьому світу анонсуються акції в пам'ять Олексія Навального, який помер, сьогодні, 16 лютого, у російські виправній колонії. Водночас в Росії одразу пригрозили відповідальністю тим, хто вийде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
В Росії заборонили акції
Прокуратура Москви одразу застерегла людей від масових акцій в пам'ять Навального й нагадала про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях.
Як пише відомство, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви".
Де ще анонсуються акції:
"Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова", - пише Meduza.
Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.
Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.
В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.
Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.
Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".
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