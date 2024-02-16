По всему миру акции из-за смерти Навального. В России угрожают ответственностью

По всему миру анонсируются акции в память Алексея Навального, который умер, сегодня, 16 февраля, в российской исправительной колонии. В то же время в России сразу пригрозили ответственностью тем, кто выйдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
В России запретили акции
Прокуратура Москвы сразу предостерегла людей от массовых акций в память Навального и напомнила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Как пишет ведомство, в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".
Где еще анонсируются акции:
"Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова", - пишет Meduza.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.
Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.
Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
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