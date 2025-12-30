По всьому Києву не діють графіки планових відключень світла

Що відомо про відключення світла в Києві

Мешканцям столиці пояснили, що планові графіки відключень тимчасово не діють. У Києві запровадили екстрені відключення світла, щоб невідкладно підтримати роботу енергосистеми.

Зазначимо, що після масованої російської атаки 27 грудня на лівому березі Києва тривають екстрені відключення електроенергії. За словами енергетиків, частина районів Лівобережжя вже відновлена, і в деяких місцях включення та відключення електроенергії почали максимально наближатися до планових графіків.

Основна складність полягає в тому, що енергосистема Києва раніше формувалася окремо для лівого та правого берега. Через це резервів не вистачає, і зараз працюють над підвищенням пропускної здатності підстанцій та обсягів перетоків електроенергії між берегами, щоб забезпечити більш прогнозовані відключення.

Енергетики додають, що відновлюються теплові блоки та мережі, і поступово система наближається до стабільних планових графіків відключень, які зможуть замінити аварійні знеструмлення.