По всьому Києву не діють графіки планових відключень світла

У Києві 30 грудня ввели екстрені відключення світла. Це означає, що заплановані графіки відключень електроенергії наразі не застосовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сповіщення в додатку "Київ Цифровий".
Мешканцям столиці пояснили, що планові графіки відключень тимчасово не діють. У Києві запровадили екстрені відключення світла, щоб невідкладно підтримати роботу енергосистеми.
Зазначимо, що після масованої російської атаки 27 грудня на лівому березі Києва тривають екстрені відключення електроенергії. За словами енергетиків, частина районів Лівобережжя вже відновлена, і в деяких місцях включення та відключення електроенергії почали максимально наближатися до планових графіків.
Основна складність полягає в тому, що енергосистема Києва раніше формувалася окремо для лівого та правого берега. Через це резервів не вистачає, і зараз працюють над підвищенням пропускної здатності підстанцій та обсягів перетоків електроенергії між берегами, щоб забезпечити більш прогнозовані відключення.
Енергетики додають, що відновлюються теплові блоки та мережі, і поступово система наближається до стабільних планових графіків відключень, які зможуть замінити аварійні знеструмлення.
Нагадаємо, за словами віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, в уряді працюють над тим, щоб мешканці Києва, які сиділи понад 8 годин без електрики під час аварійних відключень, не потрапляли одразу у планові графіки.
Також складна залишається ситуація на Київщині. Там четверту добу місто Вишгород живе без світла.
Нагадаємо, що на сьогодні "Укренерго" дало вказівку застосувати в більшості регіонів України графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.
Причина - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час та обсяг застосування відключень для кожного регіону можна дізнаватися в окремому матеріалі РБК-Україна.