ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Після тривалих відключень світла киянам адаптують графіки, - віце-прем'єр

Київ, Понеділок 29 грудня 2025 16:38
UA EN RU
Після тривалих відключень світла киянам адаптують графіки, - віце-прем'єр Фото: Олексій Кулеба, віце-прем'єр з відновлення України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Олена Чернякова

У Кабміні працюють над тим, щоб у Києві не обмежували електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення.

Як передає РБК-Україна, про це віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба заявив на пресконференції за підсумками 2025 року.

Як розповів Кулеба, у Києві ситуація була стабілізована, у столиці знову починають діяти графіки погодинних відключень світла. Аварійні відключення завершилися.

"Єдине, про що потрібно говорити, це про те, що поки що немає синхронізації і може таке статися, що у людей, які тривали аварійні відключення, вони потрапляють у планові графіки. Зараз міністерство з цим працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключення", - зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що російські окупанти під час минулого масованого удару в ніч на 27 грудня били по ТЕЦ у Києві. Також під атаку потрапила енергетична інфраструктура в Київській області. Відновлення після таких атак відбувається досить швидко.

За словами чиновника, якщо брати Київську область, найскладніша ситуація зі світлом зараз у Вишгородському районі. Без електрики там понад 10 тисяч абонентів. Очікується, що повне відновлення електропостачання відбудеться ввечері.

Аварійні відключення

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня масовано атакували Київ і Київську область. Ворог, зокрема, вдарив по енергетичних об'єктах.

Після таких атак ситуація зі світлом у столиці залишається складною. Аварійні відключення лише вчора, 28 грудня, вранці скасували на правому березі Києва. На лівому березі вони продовжували діяти.

У деяких жителів столиці світла не було близько 14 годин поспіль і навіть довше. Також значна частина споживачів залишилася без опалення та води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Дмитро Кулеба Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну