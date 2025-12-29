Після тривалих відключень світла киянам адаптують графіки, - віце-прем'єр

У Кабміні працюють над тим, щоб у Києві не обмежували електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення.

Як передає РБК-Україна , про це віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба заявив на пресконференції за підсумками 2025 року.

Як розповів Кулеба, у Києві ситуація була стабілізована, у столиці знову починають діяти графіки погодинних відключень світла. Аварійні відключення завершилися.

"Єдине, про що потрібно говорити, це про те, що поки що немає синхронізації і може таке статися, що у людей, які тривали аварійні відключення, вони потрапляють у планові графіки. Зараз міністерство з цим працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключення", - зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що російські окупанти під час минулого масованого удару в ніч на 27 грудня били по ТЕЦ у Києві. Також під атаку потрапила енергетична інфраструктура в Київській області. Відновлення після таких атак відбувається досить швидко.

За словами чиновника, якщо брати Київську область, найскладніша ситуація зі світлом зараз у Вишгородському районі. Без електрики там понад 10 тисяч абонентів. Очікується, що повне відновлення електропостачання відбудеться ввечері.