ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 30 грудня

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 18:40
UA EN RU
Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 30 грудня Ілюстративне фото: відключення світла 30 грудня відбуватимуться у більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України продовжать відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. При цьому паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" пояснило, що відключення продовжують діяти внаслідок масованих ударів росіян по енергетиці України. Крім того, кількість черг, які одночасно задіяні у відключеннях, не вказана.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Міненерго повідомило, що під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Крім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".

Основним напрямком атаки росіян були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну