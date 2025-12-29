Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 30 грудня

У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України продовжать відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. При цьому паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" пояснило, що відключення продовжують діяти внаслідок масованих ударів росіян по енергетиці України. Крім того, кількість черг, які одночасно задіяні у відключеннях, не вказана.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.