Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 30 грудня
У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України продовжать відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. При цьому паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"Укренерго" пояснило, що відключення продовжують діяти внаслідок масованих ударів росіян по енергетиці України. Крім того, кількість черг, які одночасно задіяні у відключеннях, не вказана.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Обстріли енергетики України
Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.
Міненерго повідомило, що під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.
Крім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".
Основним напрямком атаки росіян були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.
Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.