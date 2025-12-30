Відключення світла в Україні: де сьогодні діють аварійні, а де - за графіками

Сьогодні, 30 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Їх запроваджують внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

За даними Укренерго, 30 грудня у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Київ

ДТЕК опублікував графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва на 30 грудня. У компанії уточнили, що ці обмеження стосуватимуться лише Правобережної частини столиці. Водночас на Лівому березі Києва й надалі застосовують екстрені відключення, зазначили в ДТЕК.

Загалом світло у столиці в понеділок вимикатимуть 2 - 3 рази.

Київська область

Для області запровадили окремі графіки погодинних відключень електроенергії.

Водночас у Броварському та Бориспільському районах області продовжують діяти екстрені знеструмлення.

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Дніпропетровська область

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Одеська область

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі продовжують діяти аварійні відключення світла.

"ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт.

Вінницька область

Згідно з інформацією енергетиків, ГПВ 30.12.25 року діятимуть від 06:00 до 24:00 години.

За даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Сумська область

Сьогодні в Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Харківська область

Протягом доби 30 грудня в Харківській області з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в Об'єднаній енергосистемі.

Орієнтовні години відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання:

1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

1.2: 00:00 - 01:30, 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

2.1: 00:00 - 01:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

2.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

3.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;

3.2: 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 20:30 - 24:00;

4.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 22:30 - 24:00;

4.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

5.1: 05:00 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

5.2: 01:30 - 08:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

6.1, 6.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00.

Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 30 грудня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

2.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;

5.1 02:00 - 04:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

6.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00.

Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 30 грудня застосують графіки відключень світла. Світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Тривалість відключень становитиме від 3 до 3,5 години.

Перевірити свою адресу можна за посиланням.

Запорізька область

30 грудня в Запоріжжі та області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відсутності електропостачання на 30 грудня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 30 грудня у Кіровоградській області буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ).

Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22. Чернівецька область

Електропостачання в Чернівецькій області 30 грудня буде з обмеженнями.

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Тернопільська область

Жителі регіону теж із графіками на 30 грудня.

Хмельницька область

В області сьогодні запровадять погодинні відключення електроенергії, а також обмеження споживання електричної потужності для промислових споживачів.

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Миколаївська область

Графіки погодинних відключень на Миколаївщині 30 грудня діятимуть з 06:00 до 23:59. Вони мають наступний вигляд:

1.1 - 11:00 - 14:30;

1.2 - 14:30 - 18:00;

2.1 - 11:00 - 14:30;

2.2 - 05:30 - 07:30; 18:00 - 21:30;

3.1 - 14:30 - 18:00;

3.2 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;

4.1 -14:30 - 18:00;

4.2 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;

5.1 - 05:30 - 07:30;

5.2 - 11:00 - 14:30;

6.1 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;

6.2 - 18:00 - 21:30.

Чернігівська область

На Чернігівщині графіки відключень світла 30 грудня також діятимуть упродовж усієї доби та для всіх груп.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Житомирська область

Станом на 08:30 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:

з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черг;

з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 20:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг.

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна: