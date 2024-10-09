Вслід за Байденом. Блінкен також скасував свій візит до Німеччини на засідання "Рамштайн"

Американський чиновник зазначив, що напередодні Білий дім оголосив, що глава держави відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, та лишається у Штатах, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган "Мілтон" та наслідки урагану "Хелен".

"Міністр Блінкен планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, враховуючи цю відстрочку, тепер очікує на повернення додому до Вашингтона з Лаосу", - сказав представник Держдепу.

Також він розповів, що Блінкен сьогодні вирушає до В’єнтьяну, щоб представляти Штати на саміті Східної Азії та саміті АСЕАН ООН - США

"Держсекретар далі обговорить геополітичні питання, зокрема поточну кризу в Бірмі, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі, мир і стабільність у Тайванській протоці, та агресію Росії проти України.", - розповів Міллер.

Що передувало

Нагадаємо, 8 жовтня в Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Джо Байден відтермінував візит на засідання гу форматі "Рамштайн" у Німеччині через сильний ураган "Мілтон", що наближається до США.

Планувалося, що Байден мав очолити дане засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 12 жовтня.

Німецький канцлер Олаф Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти візит до ФРН та зазначив, що зустріч з президентом США "була б дуже важливою" і підготовка відбувалася "з усіх боків".

Після цього у Пентагоні сказали, що заплановане на 12 жовтня засідання на німецькій авіабазі "Рамштайн" можуть відтермінувати, та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про ретельну підготовку до "Рамштайну", де він має представити план перемоги.

Додамо, як розповів РБК-Україна заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, під час засідання групи "Рамштайн" Захід міг би зняти обмеження на удари вглиб РФ.