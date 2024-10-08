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Захід може дозволити Україні бити вглиб РФ, але з відстрочкою, - Чернєв

Вівторок 08 жовтня 2024 15:46
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Захід може дозволити Україні бити вглиб РФ, але з відстрочкою, - Чернєв Фото: Єгор Чернєв,  народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки (sluga-narodu.com)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Захід може зняти обмеження на удари вглиб Російської Федерації (РФ) для України під час засідання групи "Рамштайн". Втім, можливо й те, що анонс рішення буде відтермінованим.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами Чернєва, під час майбутнього засідання групи "Рамшайне" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії.

"Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайні" - ред.) прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

Інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у Сполучених Штатів Америки (США).

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті (рішення - ред.). Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім", - додав він.

Удари вглиб Росії

Одним із ключових питань щодо допомоги Україні з боку США є дозвіл на удари вглиб Росії з використанням переданої зброї.

Українські чиновники неодноразово зверталися до Штатів з проханням дозволити такі атаки, оскільки це дозволило б Збройним силам України (ЗСУ) обстрілювати аеродроми та інші стратегічні об'єкти на території країни-терориста.

Очікувалося, що США оголосять про зняття обмежень для українських військових щодо атак на військові цілі в Росії після візиту президента України Володимира Зеленського, але цього не сталося.

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, першими про зняття обмежень на удари дізнаються самі ж росіяни.

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