Вслед за Москвой. В Петербурге также проверят тревожные сирены

Власть российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведет проверку готовности системы оповещения населения. Через громкоговорители будут звучать сирены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Город"
Сирены включат на полчаса. Власти заверяют, что подобные проверки оповещения населения происходят ежегодно.
По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций.
Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.
Напомним, 20 июля сигналы сирен оповещения и громкоговорители заработают последовательно в разных районах Москвы с 10:40 до 12:00.
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