UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вслед за Москвой. В Петербурге также проверят тревожные сирены

Фото: в Петербурге проверят тревожные сирены (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Власть российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведет проверку готовности системы оповещения населения. Через громкоговорители будут звучать сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Город"

Сирены включат на полчаса. Власти заверяют, что подобные проверки оповещения населения происходят ежегодно.

По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций.

Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.

Напомним, 20 июля сигналы сирен оповещения и громкоговорители заработают последовательно в разных районах Москвы с 10:40 до 12:00.

Ранее мы сообщали, что россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием через страх, что его могут атаковать украинские военные.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваСанкт-Петербург