Вслід за Москвою. У Петербурзі також перевірять тривожні сирени

Влада російського Санкт-Петербурга, як і Москви, 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення. Через гучномовці звучатимуть сирени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Город"
Сирени увімкнуть на півгодини. Влада переконує, що подібні перевірки оповіщення населення відбуваються щорічно.
По всьому місту увімкнуть не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій.
Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.
Нагадаємо, 20 липня сигнали сирен оповіщення та гучномовці запрацюють послідовно в різних районах Москви з 10:40 до 12:00.
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