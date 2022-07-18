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К чему-то готовятся? В Москве анонсировали включение тревожной сирены

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 11:04
К чему-то готовятся? В Москве анонсировали включение тревожной сирены Фото: в Москве анонсировали включение тревожной сирены (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Москве анонсировали включение тревожной сирены и оповещения "Внимание всем". Жители российской столицы услышат их 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По данным мэрии города, в среду сигналы сирен оповещения и громкоговорители заработают последовательно в разных районах города с 10:40 до 12:00.

Власти утверждают, что проверка тревожных оповещений плановая.

Напомним, ранее министр обороны Украины выразил уверенность в том, что американские партнеры пришлют в Киев больше РЗСО HIMARS, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.

Также мы писали, что россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием из-за страха, что его могут атаковать украинские военные.

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