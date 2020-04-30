ВСК расследует злоупотребления Кабмина в госбюджете за весь 2019 год

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию злоупотреблений в госбюджете изучит работу правительства за весь 2019 год. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ВСК будет расследовать работу правительства в период этого времени независимо от того, чей это был Кабмин.

"Я думаю, что будут изучаться материалы за весь промежуток времени, в который будут делегированы полномочия этой комиссии. То есть за весь 2019-й год, в независимости от того, чей это был Кабмин", - заявил Разумков.

Напомним, 24 апреля на внеочередном заседании Верховная рада одобрила создание ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете, за проект проголосовали 324 парламентария.

В понедельник постановление было обнародовано в издании "Голос Украины".

Ранее фракция "Слуга народа" подала изменения в постановление о ВСК по расследованию злоупотреблений в госбюджете. В частности, предлагалось изменить период расследования с 1 сентября 2019 года на 1 января 2019 года до нынешнего времени.