ТСК розслідує зловживання Кабміну у державному бюджеті за весь 2019 рік

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з розслідування зловживань у державному бюджеті вивчить роботу уряду за весь 2019 рік. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ТСК буде розслідувати роботу уряду в період цього часу незалежно від того, чий це був Кабмін.

"Я думаю, що будуть вивчатися матеріали за весь проміжок часу, в який будуть делеговані повноваження цієї комісії. Тобто за весь 2019-й рік, в незалежності від того, чий це був Кабмін", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 24 квітня на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті, за проект проголосували 324 парламентарія.

понеділок постанову було оприлюднене у виданні "Голос України".

Раніше фракція "Слуга народу" подала зміни в постанову про ТСК з розслідування зловживань у державному бюджеті. Зокрема, пропонувалося змінити період розслідування з 1 вересня 2019 року на 1 січня 2019 року до нинішнього часу.