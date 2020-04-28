Опубликовано постановление о создании ВСК по расследованию злоупотреблений в госбюджете

Иллюстративное фото (УНИАН)

Комиссия будет функционировать в течение полугода

В издании "Голос Украины" опубликовано постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию.

Указано, что основной задачей ВСК определяется расследование обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, в период с сентября 2019 года по настоящее время.

"Избрать главой Временной следственной комиссии народного депутата Украины Крулько Ивана Ивановича (депутатская фракция политической партии "Батькивщина"), заместителем председателя Временной следственной комиссии - народного депутата Украины Петруняка Евгения Васильевича (депутатская фракция "Слуга народа")", - указано в сообщении.

Кроме того, в состав комиссии избрали:

Аллахвердиеву Ирину (СН);

Бабака Сергея (СН);

Батенко Тараса (группа "За будущее");

Диденко Юлию (СН);

Ковалева Алексея (СН);

Ковальчука Александра (СН);

Колтуновича Александра (Оппозиционная платформа "За жизнь");

Приходько Бориса (группа "Доверие");

Пуртову Анну (СН);

Цабаля Владимира ("Голос");

Южанина Нину ("Европейская солидарность").

"Установить, что Временная следственная комиссия является полномочной в количестве 13 членов комиссии, избранных в ее состав по предложению депутатских фракций (депутатских групп). Определить срок деятельности Временной следственной комиссии шесть месяцев со дня ее образования", - указано в тексте документа.

Напомним, Кабмин поддержал создание Радой временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений в налоговой и таможенной службах.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила создание Временной следственной комиссии по злоупотреблениям в государственном бюджете.

Также анонсировалось, что к документу в ближайшее время будут внесены изменения.