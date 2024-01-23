ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По всій Україні тривога. В Росії злетів МіГ-31К

Україна, Вівторок 23 січня 2024 15:01
UA EN RU
По всій Україні тривога. В Росії злетів МіГ-31К Фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабну повітряну тривогу оголошено по всій території України 23 січня. У Росії повітря піднявся МиГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в у Києві (14:49). Далі тривога поширилась на всю територію України.

По всій Україні тривога. В Росії злетів МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!!" - повідомили військові.

Повітряна тривога в Україні

Близько 5:30 23 січня територією України почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет із стратегічної авіації. Пізніше з'явилася інформація про роботу ППО у Києві.

Пізніше повітряну тривогу в Україні було оголошено о 13:24, щоправда, вона торкнулася Києва, області та частини України. Зокрема, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики та пуски ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ