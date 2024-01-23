В Києві та частині областей оголосили тривогу. Є загроза балістики та пусків ракет

Масштабну повітряну тривогу оголошено в частині України 23 січня, зокрема торкнувшись Києва та області. Є загроза балістики та пусків ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (13:24), а потім у у Черкаській та Кіївській областях. Далі тривога поширилась на частину території України, включаючи Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння для північних областей!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними військових, є імовірність пусків ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області (РФ).

Пізніше (на 13:50) в Повітряних силах двічі попередили про пуски ракет з Курської області РФ на південний захід.

"Чергові ракети на Сумщині, напрямок - південно-західний!" - зазначили військові.

Відбій тривоги

У Києві відбій тривоги було оголошено о 14:01. О 14:04 до столиці додалася і Кіровоградська область.

Обстріл України

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні 23 січня. Про вибухи та "прильоти" повідомлялося в Харкові, Києві та Павлограді та Шостці Сумської области. Зокрема, в Києві почалися пожежі припаркованих авто, будинків і квартир, в одній із них знайшли частину ракети, що не розірвалася. Наразі відомо про 21 постраждалого.

Відомо, що РФ здійснила комбінованований удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль. Зокрема, на Київ ворог запустив близько 20 ракет. Докладніше про наслідки атаки РФ – у матеріалі РБК-Україна.