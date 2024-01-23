По всей Украине тревога. В России взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территори Украины 23 января. В России в воздух поднялся МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (14:49). Дальше тревога распространилась на всю территорию Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина - ракетная опасность! Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!!" - сообщили военные.

Воздушная тревога в Украине

Около 5:30 23 января по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о запуске Россией ракет по стратегической авиации. Позже появилась информация о работе ПВО в Киеве.

Позже воздушная тревога в Украине была объявлена в 13:24, правда, она затронула Киев, область и часть Украины. В частности, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую области. В Воздушных силах предупреждали про угрозу баллистики и пуски ракет.