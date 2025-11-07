По всій Україні тривога через зліт російських МіГ-31К

Ввечері 7 листопада по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт літака МіГ-31К", - йдеться в повідомленні Повітряних сил України.
На мапі повітряних тривог одночасно почервоніли всі області.
А вже о 23:37 з’явилось повідомлення про пуски "Кинджалів" в напрямку Києва.
Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях до її відбою.
Варто зауважити, що востаннє російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.
Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.
До речі, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти модернізують свої ракети, тож тепер їх складніше збивати.