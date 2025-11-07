RU

По всей Украине тревога из-за взлета российских МиГ-31К

Иллюстративное фото: российский истребитель МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 7 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет самолета МиГ-31К", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

На карте воздушных тревог одновременно покраснели все области.

А уже в 23:37 появилось сообщение о пусках "Кинжалов" в направлении Киева.

МиГ-31К способен осуществлять запуск ракеты "Кинжал", которая имеет большую дальность поражения, летит со сверхвысокой скоростью и является сложной для перехвата средствами ПВО. Именно поэтому взлет такого самолета представляет угрозу для любого региона государства.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях или безопасных местах до ее отбоя.

 

Стоит заметить, что последний раз российские оккупанты использовали "Кинжалы" для удара по Украине в ночь на 3 ноября.

В общем враг запустил три ракеты "Кинжал", одну из которых удалось сбить украинским защитникам. Единственные системы ПВО, которые есть в Украине и могут сбивать такие ракеты, это американские Patriot.

Кстати, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты модернизируют свои ракеты, и теперь их сложнее сбивать.

