По всей Украине тревога из-за взлета российских МиГ-31К

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет самолета МиГ-31К", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

На карте воздушных тревог одновременно покраснели все области.

А уже в 23:37 появилось сообщение о пусках "Кинжалов" в направлении Киева.

МиГ-31К способен осуществлять запуск ракеты "Кинжал", которая имеет большую дальность поражения, летит со сверхвысокой скоростью и является сложной для перехвата средствами ПВО. Именно поэтому взлет такого самолета представляет угрозу для любого региона государства.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях или безопасных местах до ее отбоя.