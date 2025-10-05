Росіяни навчилися обходити українські Patriot? Що каже Ігнат

Російські окупанти поступово випробовують на полі бою в Україні модернізовані типи озброєння. Це стосується також балістичних та крилатих ракет ворога.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що тема з модернізацією російських ракет далеко не нова. Зрозуміло, що "працювати" по ракетах в цьому випадку стає складніше.

"Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система при збитті балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника", - пояснив він.

Окрім цього, за словами Ігната, зберігається ситуація зі складним виявленням великої кількості ракет з різних напрямків. Але про це було відомо й раніше.

"Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою - не є можливим, треба мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть прикривати місто з різних напрямків", - додав спікер ПС ЗСУ.