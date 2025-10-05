Росіяни навчилися обходити українські Patriot? Що каже Ігнат
Російські окупанти поступово випробовують на полі бою в Україні модернізовані типи озброєння. Це стосується також балістичних та крилатих ракет ворога.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат зазначив, що тема з модернізацією російських ракет далеко не нова. Зрозуміло, що "працювати" по ракетах в цьому випадку стає складніше.
"Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система при збитті балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника", - пояснив він.
Окрім цього, за словами Ігната, зберігається ситуація зі складним виявленням великої кількості ракет з різних напрямків. Але про це було відомо й раніше.
"Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою - не є можливим, треба мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть прикривати місто з різних напрямків", - додав спікер ПС ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Росія нібито модернізувала ракети "Іскандер" та "Кинджал", щоб обходити українську ППО.
Внаслідок модернізації перехоплення балістичних ракет нібито дуже ускладнилося. Оновлені ракети серйозно пошкодили заводи з виробництва дронів і критичну інфраструктуру.
При цьому ще задовго до цієї публікації Ігнат вже розповідав, що саме змінилось в російських ракетах. Ще у травні стало відомо про те, що ворог модернізує балістичні ракети.