По всій Україні тривога - у Білорусі зліт авіації росіян: що відомо на цю мить

По всій території України сьогодні, 22 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російської авіації в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Станом на 09:11 мапа повітряних тривог виглядає так:
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", відомо про підняття в повітряний простір Білоусі таких літаків окупантів:
Нагадаємо, також сьогодні вранці військові зафіксували пуски росіянами іранських дронів "Шахед", тому українців попередили про можливу атаку в найближчі години.
Нагадаємо, напередодні українське військово-політичне керівництво попередило, що Росія може посилити обстріли території України впродовж 22-24 лютого.
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