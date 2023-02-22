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По всій Україні тривога - у Білорусі зліт авіації росіян: що відомо на цю мить

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога через активність авіації РФ в Білорусі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По всій території України сьогодні, 22 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російської авіації в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 09:11 мапа повітряних тривог виглядає так:

Зліт авіації росіян в Білорусі

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", відомо про підняття в повітряний простір Білоусі таких літаків окупантів:

  • 08:30. Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління)
  • 09:00. Аеродром Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ (є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал").

Нагадаємо, також сьогодні вранці військові зафіксували пуски росіянами іранських дронів "Шахед", тому українців попередили про можливу атаку в найближчі години.

Нагадаємо, напередодні українське військово-політичне керівництво попередило, що Росія може посилити обстріли території України впродовж 22-24 лютого.

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