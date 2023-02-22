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Українців попередили про ймовірну атаку "Шахедів" у найближчі години

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Київ, Середа 22 лютого 2023 08:47
Українців попередили про ймовірну атаку "Шахедів" у найближчі години Фото: українців попередили про ймовірну атаку "Шахедів" у найближчі години (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військові фіксують запуск іранських дронів окупантами. Тому українців попередили про можливу атаку БПЛА у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

Оновлено 09:27. У Миколаївській області попередили про зліт декількох груп "Шахедів"

"Зафіксовано зліт декількох груп "дронів-камікадзе". Будьте у безпеці", - написав начальник поліції області Сергій Шайхет.

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"Увага, зафіксовано пуски ворожих БПЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", - пише Мельник.

Тим часом у мережі інформують про виліт пари груп (попередньо) "Шахедів" та припускають, що орієнтовний час підльоту ворожих БПЛА може бути в межах 09:20-09:30.

Нагадаємо, раніше військово-політичне керівництво попередило українців, що Росія може посилити обстріли території України впродовж 22-24 лютого.

Додамо, також в РНБО заявили, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

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