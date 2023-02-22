По всей Украине тревога - в Беларуси взлет авиации россиян: что известно на этот момент

По состоянию на 09:11 карта воздушных тревог выглядит так:

Взлет авиации россиян в Беларуси

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", известно о поднятии в воздушное пространство Беларуси таких самолетов оккупантов:

08:30. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления)

09:00. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ (является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал").

Напомним, также сегодня утром военные зафиксировали пуски россиянами иранских дронов "Шахед", поэтому украинцев предупредили о возможной атаке в ближайшие часы.

Напомним, накануне украинское военно-политическое руководство предупредило, что Россия может усилить обстрелы территории Украины в течение 22-24 февраля.

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