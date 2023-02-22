RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По всей Украине тревога - в Беларуси взлет авиации россиян: что известно на этот момент

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога из-за активности авиации РФ в Беларуси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей территории Украины сегодня, 22 февраля объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российской авиации в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:11 карта воздушных тревог выглядит так:

Взлет авиации россиян в Беларуси

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", известно о поднятии в воздушное пространство Беларуси таких самолетов оккупантов:

  • 08:30. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления)
  • 09:00. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ (является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал").

Напомним, также сегодня утром военные зафиксировали пуски россиянами иранских дронов "Шахед", поэтому украинцев предупредили о возможной атаке в ближайшие часы.

Напомним, накануне украинское военно-политическое руководство предупредило, что Россия может усилить обстрелы территории Украины в течение 22-24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРосавиациявоздушная тревога