По всей Украине тревога - в Беларуси взлет авиации россиян: что известно на этот момент

По всей территории Украины сегодня, 22 февраля объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российской авиации в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:11 карта воздушных тревог выглядит так:
По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", известно о поднятии в воздушное пространство Беларуси таких самолетов оккупантов:
Напомним, также сегодня утром военные зафиксировали пуски россиянами иранских дронов "Шахед", поэтому украинцев предупредили о возможной атаке в ближайшие часы.
Напомним, накануне украинское военно-политическое руководство предупредило, что Россия может усилить обстрелы территории Украины в течение 22-24 февраля.
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