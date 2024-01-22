ua en ru
Пн, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По всій Україні повітряна тривога. У РФ злетів винищувач МіГ-31К

Україна, Понеділок 22 січня 2024 12:16
UA EN RU
По всій Україні повітряна тривога. У РФ злетів винищувач МіГ-31К Фото: по всій Україні повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабну повітряну тривогу було оголошено по всій Україні 22 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в Донецькій області (11:55), а потім у Києві (12:08). Далі тривога поширилась на всю територію України.

По всій Україні повітряна тривога. У РФ злетів винищувач МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили військові.

Тривога в Україні

22 січня вибух під час тривоги пролунав у Краматорську Донецької області. Окупанти влаштували ракетний удар по місту - Соцмісто залишилося без світла, зруйнована будівля. Пізніше стало відомо, що через обстріл Краматорська загинув чоловік, його доньку поранено.

Нагадаємо, 21 січня повітряну тривогу було оголошено в частині України. Зокрема, у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях. Трохи згодом її оголосили і в Запорізькій області. Про вибухи повідомлялося в Полтаві та у Кіровоградській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога
NEWS
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ