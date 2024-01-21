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У кількох містах Кіровоградської області вибухи. В частині України лунає тривога

Україна, Неділя 21 січня 2024 14:01
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У кількох містах Кіровоградської області вибухи. В частині України лунає тривога Фото: у низці міст Кіровоградської області вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кропивницькому та Олександрії Кіровоградської області пролунали вибухи 21 січня. У шести областях України оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані власного кореспондента, suspilne.media, Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, карту тривог та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Кропивницькому

Вибухи пролунали у Кропивницькому.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів", - пише suspilne.media. Трохи пізніше видання повідомило ще про один вибух, який пролунав у місті.

Вибухи в Олександрії

За даними журналіста РБК-Україна, вибухи чули і у місті Олександрія Кіровоградської області.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до мешканців регіону із проханням.

"Друзі! Тривогу не ігноруємо!" - написав він у Telegram.

Тривога у шести областях України

Наразі тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

"Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Вибухи в Криму

Як повідомлялось, неспокійно 21 січня і в Криму. Зокрема, в Севастополі пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

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Кропивницький вибухи Кропивницька область
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