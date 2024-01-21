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В Полтаві повідомляли про вибухи: що говорять в ОВА

Полтава, Неділя 21 січня 2024 14:32
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В Полтаві повідомляли про вибухи: що говорять в ОВА Фото: в Полтаві повідомляли про вибухи 21 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтаві пролунали вибухи 21 січня. В області була загроза балістики, в ОВА розповіли, чи є наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.

"У Полтаві чули звуки вибухів. Про це Суспільному повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", - повідомило видання suspilne.media.

Голова ОВА Філіп Пронін заспокоїв: на території області влучань не зафіксовано.

"Під час тривоги перебувайте в укриттях. Зберігаємо спокій", - написав він у Telegram.

Тривога в Україні

Донедавна тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях. Трохи згодом її оголосили і в Запорізькій області.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

На даний момент карта тривог знову стала "зеленою". Відбій тривоги у зазначених 7 областях був оголошений, починаючи з 14:28.

Вибухи у Кіровоградській області та у Криму

Нещодавно про вибухи повідомлялося на Кіровоградщині. Причому вибухи чули як у Кропивницькому, так і в Олександрії. Додамо, що неспокійно 21 січня і в Криму. Зокрема, в Севастополі пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

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Полтава вибухи
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