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По всей Украине воздушная тревога. В РФ взлетел истребитель МиГ-31К

Украина, Понедельник 22 января 2024 12:16
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По всей Украине воздушная тревога. В РФ взлетел истребитель МиГ-31К Фото: по всей Украине воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 22 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Донецкой области (11:55), а затем в Киеве (12:08). Дальше тревога распространилась на всю территорию Украины.

По всей Украине воздушная тревога. В РФ взлетел истребитель МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили военные.

Тревога в Украине

22 января взрыв во время тревоги прогремел в Краматорске Донецкой области. Оккупанты устроили ракетный удар по городу - Соцгород остался без света, разрушено здание. Позже стало известно, что из-за обстрела Краматорска погиб мужчина, его дочь ранена.

Напомним, 21 января воздушная тревога была объявлена в части Украины. В частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Чуть позже ее объявили и в Запорожской области. О взрывах собщалось в Полтаве и в Кировоградской области.

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