UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К

Ілюстративне фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ніч на 16 жовтня почалася для України з масштабної повітряної тривоги, що охопила всю територію країни. Військові попередили про запуск російських ракет і зліт носія гіперзвукової зброї МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Станом на 05:21 ранку четверга в Україні було оголошено загальнонаціональну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили в Telegram, що існує ракетна небезпека для всіх регіонів.

У повідомленні зазначалося: "УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К". Цей тип літака здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал", що підвищує загрозу одночасних ударів за різними напрямками.

Удари та вибухи в низці регіонів

Моніторингові канали повідомили, що під масованими комбінованими атаками опинилися Полтава і Кременчук. За інформацією джерел, противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Місцеві ЗМІ передають, що в Полтаві стався вибух, аналогічні повідомлення надходять із Харкова та Кропивницького. В Ізюмі також зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.

Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.

До ранку 16 жовтня на заході України почали скасовувати сигнали повітряної тривоги, і станом на 06:05 карта сповіщень показує поступове зниження рівня загрози в більшості регіонів країни.

Оновлено 06:20

Повітряні сили попередили про нову ракетну загрозу по всій території України, зазначивши, що з аеродрому "Саваслейка" було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К, який здатний нести ракети типу "Кинджал".

 

Нагадуємо, що Швеція розглядає можливість розширення військової підтримки України, зокрема передачу літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а в перспективі - і винищувачів Gripen, що дасть змогу посилити можливості української оборони в повітрі.

Зазначимо, що на окупованому Криму російські силовики 15 жовтня провели чергову хвилю обшуків і затримань серед кримських татар, зокрема жінок і студенток, що українська сторона розцінила як продовження системних репресій проти мирного населення півострова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в Україні