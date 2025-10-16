По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К

Станом на 05:21 ранку четверга в Україні було оголошено загальнонаціональну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили в Telegram, що існує ракетна небезпека для всіх регіонів.

У повідомленні зазначалося: "УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К". Цей тип літака здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал", що підвищує загрозу одночасних ударів за різними напрямками.

Удари та вибухи в низці регіонів

Моніторингові канали повідомили, що під масованими комбінованими атаками опинилися Полтава і Кременчук. За інформацією джерел, противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Місцеві ЗМІ передають, що в Полтаві стався вибух, аналогічні повідомлення надходять із Харкова та Кропивницького. В Ізюмі також зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.

Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.