По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: армия РФ бьет крылатыми ракетами, взлетел МиГ-31К

По состоянию на 05:21 утра четверга в Украине была объявлена общенациональная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили в Telegram, что существует ракетная опасность для всех регионов.
В сообщении отмечалось: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К". Этот тип самолета способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", что повышает угрозу одновременных ударов по разным направлениям.
Удары и взрывы в ряде регионов
Мониторинговые каналы сообщили, что под массированными комбинированными атаками оказались Полтава и Кременчуг. По информации источников, противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
Местные СМИ передают, что в Полтаве произошел взрыв, аналогичные сообщения поступают из Харькова и Кропивницкого. В Изюме также зафиксирована серия мощных детонаций, предположительно в результате ракетного обстрела.
Жители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны. В некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством, однако официальные источники пока не предоставили данных о последствиях атак.
К утру 16 октября на западе Украины начали отменять сигналы воздушной тревоги, и по состоянию на 06:05 карта оповещений показывает постепенное снижение уровня угрозы в большинстве регионов страны.
Обновлено 06:20
Воздушные силы предупредили о новой ракетной угрозе по всей территории Украины, отметив, что с аэродрома "Саваслейка" был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К, который способен нести ракеты типа "Кинжал".
Обновлено 06:43
Воздушные силы сообщили об окончании угрозы от МиГ-31К, однако сохраняется риск атак вражеских ударных беспилотников на территории Харьковской и Сумской областей.