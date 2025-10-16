По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: армия РФ бьет крылатыми ракетами, взлетел МиГ-31К

По состоянию на 05:21 утра четверга в Украине была объявлена общенациональная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили в Telegram, что существует ракетная опасность для всех регионов.

В сообщении отмечалось: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К". Этот тип самолета способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", что повышает угрозу одновременных ударов по разным направлениям.

Удары и взрывы в ряде регионов

Мониторинговые каналы сообщили, что под массированными комбинированными атаками оказались Полтава и Кременчуг. По информации источников, противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Местные СМИ передают, что в Полтаве произошел взрыв, аналогичные сообщения поступают из Харькова и Кропивницкого. В Изюме также зафиксирована серия мощных детонаций, предположительно в результате ракетного обстрела.

Жители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны. В некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством, однако официальные источники пока не предоставили данных о последствиях атак.