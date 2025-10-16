ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen

Швеція, Четвер 16 жовтня 2025 05:20
UA EN RU
Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen Ілюстративне фото: Швеція збільшує військову допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Швеція готова посилити військову допомогу Україні, починаючи з літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а пізніше розглядає передачу винищувачів Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пола Йонсона перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі 15 жовтня.

Шведський міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що країна готова розширювати військову підтримку Києва.

У рамках другого пакета допомоги, підготовленого спільно з Норвегією і Данією, Стокгольм виділив 250 мільйонів євро і розглядає можливість подальших поставок.

Особлива увага приділяється розподілу фінансового навантаження серед країн Північної Європи та Балтії, що, на думку міністра, є критично важливим для ефективної підтримки України.

Літаки радіолокаційної розвідки та раннього виявлення

Першим етапом шведська сторона планує передати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення.

Вони дадуть змогу українським військовим ефективно керувати винищувачами F-16, покращуючи координацію повітряної оборони та розширюючи можливості ППО країни.

Можлива передача винищувачів Gripen

Надалі Стокгольм розглядає постачання винищувачів Gripen. Міністр оборони зазначив, що управління одразу кількома типами літаків - F-16, Mirage і Gripen - стало б викликом для українських пілотів.

Проте передача цих винищувачів посилить бойовий потенціал української авіації та ППО. Діалог з цього питання триває, і Україна виявляє сильний інтерес до нових літаків.

Партнерська координація та підготовка техніки

Швеція веде координацію з партнерами по авіаційній коаліції, щоб визначити оптимальні напрямки допомоги.

Уже в березні 2025 року Міноборони повідомляло, що постачання літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 йде згідно з графіком, а затримки пов'язані з необхідністю модифікації F-16 для умов експлуатації в Україні.

Нагадуємо, що Швеція почала формувати стратегічні запаси зерна, спрямувавши перші партії в чотири північні регіони, які вважаються ключовими для національної продовольчої безпеки в разі військових загроз.

Зазначимо, що Швеція перед настанням зими затвердила новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму понад 1,1 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 116 мільйонам євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Швеція
Новини
Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen
Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить