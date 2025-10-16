Кримські татари під загрозою: окупанти здійснюють масові обшуки в Криму і висувають звинувачення

В окупованому Криму російські силовики знову проводять масові обшуки та затримання кримських татар. Жертви репресій - мирні жінки, матері та студентки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства закордонних справ України.

Вранці 15 жовтня співробітники російських окупаційних органів провели рейди по домівках кримських татар у кількох районах півострова.

Серед затриманих - жінки різного віку і професій: матері, виховательки дитячих садків, студентки педагогічних коледжів.

Серед них Есма Німетулаєва, дружина політв'язня і мати п'ятьох дітей, Насіба Саїдова, а також Ельвіра Алієва, Ельянора Османова і Февзія Османова.

Фальшиві звинувачення і пропаганда

Російські пропагандистські медіа поширюють неправдиві звинувачення про "жіночий осередок, що пропагував ідеї світового халіфату", намагаючись виправдати дії окупантів і представити мирних жінок "терористками".

Такі заяви не мають жодного стосунку до реальності та слугують лише інструментом тиску та залякування населення.

Системний наступ на кримських татар

Міністерство закордонних справ України називає ці дії частиною цілеспрямованої політики Москви зі знищення кримськотатарської ідентичності, духовних цінностей і права народу на власну землю.

Переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, включно з Четвертою Женевською конвенцією, та фундаментальні права людини.

Заклик до міжнародної реакції

Україна звертається до міжнародного співтовариства, правозахисних організацій та медіа з вимогою привернути увагу до репресій, вимагати негайного звільнення затриманих і всіх незаконно утримуваних громадян України.

У МЗС підкреслили, що жоден злочин окупантів не залишиться безкарним, а Крим назавжди залишиться частиною України.