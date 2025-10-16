ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 05:56
UA EN RU
По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К Ілюстративне фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ніч на 16 жовтня почалася для України з масштабної повітряної тривоги, що охопила всю територію країни. Військові попередили про запуск російських ракет і зліт носія гіперзвукової зброї МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Станом на 05:21 ранку четверга в Україні було оголошено загальнонаціональну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили в Telegram, що існує ракетна небезпека для всіх регіонів.

У повідомленні зазначалося: "УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К". Цей тип літака здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал", що підвищує загрозу одночасних ударів за різними напрямками.

Удари та вибухи в низці регіонів

Моніторингові канали повідомили, що під масованими комбінованими атаками опинилися Полтава і Кременчук. За інформацією джерел, противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Місцеві ЗМІ передають, що в Полтаві стався вибух, аналогічні повідомлення надходять із Харкова та Кропивницького. В Ізюмі також зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.

Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К

До ранку 16 жовтня на заході України почали скасовувати сигнали повітряної тривоги, і станом на 06:05 карта сповіщень показує поступове зниження рівня загрози в більшості регіонів країни.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К

Оновлено 06:20

Повітряні сили попередили про нову ракетну загрозу по всій території України, зазначивши, що з аеродрому "Саваслейка" було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К, який здатний нести ракети типу "Кинджал".

Нагадуємо, що Швеція розглядає можливість розширення військової підтримки України, зокрема передачу літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а в перспективі - і винищувачів Gripen, що дасть змогу посилити можливості української оборони в повітрі.

Зазначимо, що на окупованому Криму російські силовики 15 жовтня провели чергову хвилю обшуків і затримань серед кримських татар, зокрема жінок і студенток, що українська сторона розцінила як продовження системних репресій проти мирного населення півострова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen
Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить