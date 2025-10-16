По всій Україні оголошено повітряну тривогу: армія РФ б'є крилатими ракетами, злетів МіГ-31К
Ніч на 16 жовтня почалася для України з масштабної повітряної тривоги, що охопила всю територію країни. Військові попередили про запуск російських ракет і зліт носія гіперзвукової зброї МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.
Станом на 05:21 ранку четверга в Україні було оголошено загальнонаціональну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили в Telegram, що існує ракетна небезпека для всіх регіонів.
У повідомленні зазначалося: "УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К". Цей тип літака здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал", що підвищує загрозу одночасних ударів за різними напрямками.
Удари та вибухи в низці регіонів
Моніторингові канали повідомили, що під масованими комбінованими атаками опинилися Полтава і Кременчук. За інформацією джерел, противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
Місцеві ЗМІ передають, що в Полтаві стався вибух, аналогічні повідомлення надходять із Харкова та Кропивницького. В Ізюмі також зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.
Жителі регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У деяких містах спостерігаються перебої з електрикою, проте офіційні джерела поки що не надали даних про наслідки атак.
До ранку 16 жовтня на заході України почали скасовувати сигнали повітряної тривоги, і станом на 06:05 карта сповіщень показує поступове зниження рівня загрози в більшості регіонів країни.
Оновлено 06:20
Повітряні сили попередили про нову ракетну загрозу по всій території України, зазначивши, що з аеродрому "Саваслейка" було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К, який здатний нести ракети типу "Кинджал".
Нагадуємо, що Швеція розглядає можливість розширення військової підтримки України, зокрема передачу літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а в перспективі - і винищувачів Gripen, що дасть змогу посилити можливості української оборони в повітрі.
Зазначимо, що на окупованому Криму російські силовики 15 жовтня провели чергову хвилю обшуків і затримань серед кримських татар, зокрема жінок і студенток, що українська сторона розцінила як продовження системних репресій проти мирного населення півострова.