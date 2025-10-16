ua en ru
По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: армия РФ бьет крылатыми ракетами, взлетел МиГ-31К

Украина, Четверг 16 октября 2025 05:56
По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: армия РФ бьет крылатыми ракетами, взлетел МиГ-31К Иллюстративное фото: по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Ночь на 16 октября началась для Украины с масштабной воздушной тревоги, охватившей всю территорию страны. Военные предупредили о запуске российских ракет и взлете носителя гиперзвукового оружия МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram.

По состоянию на 05:21 утра четверга в Украине была объявлена общенациональная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили в Telegram, что существует ракетная опасность для всех регионов.

В сообщении отмечалось: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К". Этот тип самолета способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", что повышает угрозу одновременных ударов по разным направлениям.

Удары и взрывы в ряде регионов

Мониторинговые каналы сообщили, что под массированными комбинированными атаками оказались Полтава и Кременчуг. По информации источников, противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Местные СМИ передают, что в Полтаве произошел взрыв, аналогичные сообщения поступают из Харькова и Кропивницкого. В Изюме также зафиксирована серия мощных детонаций, предположительно в результате ракетного обстрела.

Жители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны. В некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством, однако официальные источники пока не предоставили данных о последствиях атак.

К утру 16 октября на западе Украины начали отменять сигналы воздушной тревоги, и по состоянию на 06:05 карта оповещений показывает постепенное снижение уровня угрозы в большинстве регионов страны.

Обновлено 06:20

Воздушные силы предупредили о новой ракетной угрозе по всей территории Украины, отметив, что с аэродрома "Саваслейка" был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К, который способен нести ракеты типа "Кинжал".

Обновлено 06:43

Воздушные силы сообщили об окончании угрозы от МиГ-31К, однако сохраняется риск атак вражеских ударных беспилотников на территории Харьковской и Сумской областей.

Напоминаем, что Швеция рассматривает возможность расширения военной поддержки Украины, в том числе передачу самолетов радиолокационной разведки и раннего обнаружения, а в перспективе — и истребителей Gripen, что позволит усилить возможности украинской обороны в воздухе.

Отметим, что на оккупированном Крыму российские силовики 15 октября провели очередную волну обысков и задержаний среди крымских татар, в том числе женщин и студенток, что украинская сторона расценила как продолжение системных репрессий против мирного населения полуострова.

