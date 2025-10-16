ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

По всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії: кого торкнеться

Четвер 16 жовтня 2025 10:41
UA EN RU
По всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії: кого торкнеться Фото: по всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні на фоні ударів росіян по енергетичних об'єктах ряд областей повідомили про застосування екстрених відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися", - повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Дефіцит електроенергії в України

Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, в Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Детально про те, де 15 жовтня аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла
Новини
Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік
Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить