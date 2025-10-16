По всей Украине могут ввести ограничение электроэнергии: кого коснется

В Украине на фоне ударов россиян по энергетическим объектам ряд областей сообщили о применении экстренных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались", - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.