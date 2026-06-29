По всій Україні 30 червня запровадять графіки відключень світла: коли діятимуть

У компанії попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 30 червня, у всіх регіонах України діятимуть такі обмеження:

17:00 - 22:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

17:00 - 22:00 - графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1 черги.

В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через значне зростання рівня споживання електроенергії на тлі спеки.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, вранці у соцмережах з'явилися чутки про те, що у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Львівській та Івано-Франківській областях можуть запровадити графіки відключень світла.

Трохи пізніше стало відомо, що у Хмельницькій та Рівненській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.