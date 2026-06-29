По всей Украине 30 июня введут графики отключений света: когда будут действовать

В Украине завтра, 30 июня, будут действовать графики отключений света как для промышленности, так и для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать следующие ограничения:
В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводят из-за значительного роста уровня потребления электроэнергии на фоне жары.
Напомним, сегодня, 29 июня, утром в соцсетях появились слухи о том, что в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Волынской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской и Ивано-Франковской областях могут ввести графики отключений света.
Чуть позже стало известно, что в Хмельницкой и Ровенской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.
Такие сообщения обнародовали на фоне аномальной жары по всей Украине. Украинцы стали массово пользоваться кондиционерами, это привело к повышению уровня потребления электроэнергии.
На сайте ДТЭК уже появились графики отключений света на 30 июня для Киева.