По всей Украине 30 июня введут графики отключений света: когда будут действовать

В компании предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать следующие ограничения:

17:00 - 22:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

17:00 - 22:00 - графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1 очереди.

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводят из-за значительного роста уровня потребления электроэнергии на фоне жары.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 29 июня, утром в соцсетях появились слухи о том, что в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Волынской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской и Ивано-Франковской областях могут ввести графики отключений света.

Чуть позже стало известно, что в Хмельницкой и Ровенской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.