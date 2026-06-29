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По всей Украине 30 июня введут графики отключений света: когда будут действовать

18:53 29.06.2026 Пн
1 мин
Украинцев предупредили об ограничениях на фоне аномальной жары
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 30 июня введут графики отключений света (Getty Images)

В Украине завтра, 30 июня, будут действовать графики отключений света как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать следующие ограничения:

  • 17:00 - 22:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 17:00 - 22:00 - графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1 очереди.

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводят из-за значительного роста уровня потребления электроэнергии на фоне жары.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 29 июня, утром в соцсетях появились слухи о том, что в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Волынской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской и Ивано-Франковской областях могут ввести графики отключений света.

Чуть позже стало известно, что в Хмельницкой и Ровенской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.

Такие сообщения обнародовали на фоне аномальной жары по всей Украине. Украинцы стали массово пользоваться кондиционерами, это привело к повышению уровня потребления электроэнергии.

На сайте ДТЭК уже появились графики отключений света на 30 июня для Киева.

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