По Україні почалися аварійні відключення світла (список областей)

Через сильну спеку в Україні почались аварійні виключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго та місцевої влади.

Тим часом енергетики вже б'ють на сполох через аномальну спеку. РБК-Україна повідомляло, що в Yasno попередили про критичне навантаження на систему - кожні три додаткові градуси у Києві дають плюс 100 МВт споживання.

"Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки", - сказав він.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляє, що аномальна спека призвела до перевантаження енергосистеми. Через це відбуваються відключення світла.

"Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії", - кажуть у Хмельницькобленерго.

В обленерго повідомляють, що причиною є екстремальна спека.

Як повідомляло РБК-Україна, глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко не виключав відключень до п'яти годин влітку.

Втім, це можливо за однієї умови - при збігу масованих обстрілів та спеці понад плюс 30 градусів.

Нагадаємо, вже на 30 червня низка обленерго оприлюднила прогнозні графіки відключень у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській та інших областях - здебільшого по одній годині для побутових споживачів.