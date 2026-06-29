ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

По Україні почалися аварійні відключення світла (список областей)

14:08 29.06.2026 Пн
2 хв
З чим пов'язані відключення?
aimg Олена Чупровська
По Україні почалися аварійні відключення світла (список областей) Фото: в Україні розпочались екстрені вимкнення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Через сильну спеку в Україні почались аварійні виключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго та місцевої влади.

Де в Україні почали екстрено вимикати світло

Екстрені графіки вимкнення електроенергії діють щонайменше у декількох областях України:

1) Хмельницькій;

2) Рівненській.

В обленерго повідомляють, що причиною є екстремальна спека.

"Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії", - кажуть у Хмельницькобленерго.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляє, що аномальна спека призвела до перевантаження енергосистеми. Через це відбуваються відключення світла.

"Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки", - сказав він.

Відключення світла в Україні: що відомо

Тим часом енергетики вже б'ють на сполох через аномальну спеку. РБК-Україна повідомляло, що в Yasno попередили про критичне навантаження на систему - кожні три додаткові градуси у Києві дають плюс 100 МВт споживання.

Як повідомляло РБК-Україна, глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко не виключав відключень до п'яти годин влітку.

Втім, це можливо за однієї умови - при збігу масованих обстрілів та спеці понад плюс 30 градусів.

Нагадаємо, вже на 30 червня низка обленерго оприлюднила прогнозні графіки відключень у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській та інших областях - здебільшого по одній годині для побутових споживачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше
Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна