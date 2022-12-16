По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог, - мер Ірпеня

"Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити й лунає повітряна тривога, так само не буде світла до закінчення повітряної тривоги", - сказав він.

Маркушин зазначив, що якщо не буде "прильотів" під час повітряної тривоги, то світло вмикатимуть мешканцям по черзі.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України.

У Київській області було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків. У деяких громадах виникли перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням.

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