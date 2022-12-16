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По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог, - мер Ірпеня

Фото: по всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

По всій Київській області будуть вимикати електроенергію під час повітряних тривог для того, аби уникнути імовірних серйозних аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити й лунає повітряна тривога, так само не буде світла до закінчення повітряної тривоги", - сказав він.

Маркушин зазначив, що якщо не буде "прильотів" під час повітряної тривоги, то світло вмикатимуть мешканцям по черзі.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України.

У Київській області було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків. У деяких громадах виникли перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням.

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