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Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та будинки у Київській області, є постраждалі

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П'ятниця 16 грудня 2022 14:22
Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та будинки у Київській області, є постраждалі Фото: Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішньої масованої атаки росіян було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - написав він.

Кулеба зазначив, що в обстрілу діють екстрені відключення електроенергії. Лікарні та критична інфраструктура працюють на генераторах.

У деяких громадах виникли перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Пріоритетним напрямком є відновлення води та тепла.

Також зазначимо, що в Київській області працюють більше 400 "Пунктів незламності", де є електроенергія, тепло, інтернет, чай/кава та аптечка.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України. Через це виникли перебої з електроенергією у низці регіонів.

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